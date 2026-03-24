Calciomercato Milan, un club di Serie A bussa per Comotto ma Tare fa muro: il retroscena

Calciomercato Milan, la Fiorentina ha bussato alla porta del club rossonero per Christian Comotto: no secco dei rossoneri

Il talento di Christian Comotto sta illuminando il campionato di Serie B con la maglia dello Spezia. Il centrocampista classe 2008, arrivato in Liguria in prestito dal Milan nell’estate del 2025, si è imposto come un punto fermo della formazione di Luca D’Angelo, nonostante la giovanissima età.

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Con una struttura fisica imponente (1,85 m) e una visione di gioco da veterano, Comotto ha attirato su di sé gli occhi di mezza Serie A: Parma e Bologna lo seguono da mesi, ma — come raccolto da Calciomercato.it — è la Fiorentina ad aver mosso i passi più concreti per portarlo in Toscana nel 2026.

Calciomercato Milan, Comotto tra Kean e il riscatto: la strategia di via Aldo Rossi

Il Milan, tuttavia, non ha alcuna intenzione di perdere il controllo sul suo “gioiello”. Il club rossonero ha recentemente blindato il ragazzo con un rinnovo contrattuale fino al 2028, segno della profonda fiducia di Massimiliano Allegri, che lo vede come un pilastro della mediana del futuro. Secondo Calciomercato.it, l’unica strada percorribile per un trasferimento alla Fiorentina sarebbe l’inserimento di una contropartita tecnica di alto livello: ai rossoneri piace molto Moise Kean, pupillo di Allegri e già accostato al Diavolo per l’estate.

In alternativa, si ragiona su un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Milan, per permettere al giocatore di misurarsi con la Serie A senza perderne definitivamente il cartellino.