Calciomercato Milan, il club di Serie A non molla: nuovi contatti in vista

Calciomercato Milan – Un club di Serie A è intenzionato a fare sul serio per il difensore rossonero. Nuovi contatti in vista

Il Como è determinato a costruire una rosa competitiva per la prossima stagione, sta intensificando i propri sforzi per assicurarsi le prestazioni di Malick Thiaw, il promettente difensore centrale del Milan. Nonostante l’interesse concreto dei lariani, il calciatore tedesco, noto per la sua stazza imponente e la capacità di anticipo, non sembra al momento pienamente convinto della destinazione.

La società comasca, consapevole dell’importanza di rinforzare il proprio reparto difensivo in vista del salto di categoria, vede in Thiaw un elemento chiave per la sua solidità. Le trattative tra i club sono già avviate, ma è sul fronte del giocatore che si registra una certa esitazione. Il numero 28 del Diavolo, che ha mostrato sprazzi del suo potenziale sotto la guida tecnica degli ultimi anni, potrebbe preferire una piazza con maggiori garanzie di minutaggio o magari altre opzioni in campionati di vertice.

Per superare le perplessità del difensore e convincerlo ad abbracciare il progetto del Como, la dirigenza biancoblù ha in programma nuovi contatti con l’entourage del giocatore. Una delle strategie sul tavolo è quella di invitare Thiaw a visitare personalmente le strutture del club e la città. Far toccare con mano l’ambiente comasco, mostrare il centro sportivo all’avanguardia e la bellezza del lago, potrebbe rappresentare un fattore determinante per sciogliere le riserve del rossonero.

L’operazione Thiaw è un chiaro segnale delle ambizioni del Como, che punta a innesti di qualità per affrontare al meglio la massima serie. Per il Milan, la cessione del giovane difensore potrebbe rappresentare un’opportunità per fare cassa e reinvestire su altri obiettivi di mercato. Saranno giorni decisivi per il futuro di Malick Thiaw, con il Como che spinge forte per portarlo sulle sponde del Lario e il giocatore che riflette attentamente sulla sua prossima tappa professionale. La vicenda è seguita con attenzione da tifosi e addetti ai lavori, ansiosi di scoprire se il centrale tedesco vestirà la maglia dei lariani nella prossima stagione di Serie A.