Calciomercato Milan, data cerchiata sul calendario per la cessione di Thiaw: domani la risposta definitiva al Como… Ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Malick Thiaw è appeso a un filo, e la decisione definitiva sembra essere imminente. Secondo quanto riportato da Monica Colombo del Corriere della Sera, il difensore del Milan è chiamato a dare una risposta al Como entro martedì. Il club neopromosso in Serie A ha manifestato un forte interesse per il centrale tedesco, presentando un’offerta che ora Thiaw sta valutando attentamente.

Il difensore, arrivato al Milan nell’agosto 2022, ha alternato momenti di grande brillantezza a periodi meno convincenti, anche a causa di infortuni che ne hanno limitato la continuità. Nelle gerarchie difensive rossonere, Thiaw non sempre ha trovato un posto fisso da titolare, e l’eventuale arrivo di nuovi innesti nel reparto potrebbe ulteriormente ridurre il suo spazio. Per questo motivo, la proposta del Como rappresenta un’occasione per il giocatore di rilanciarsi e trovare maggiore minutaggio in un club che punta a consolidarsi nella massima serie.

Il Como, dal canto suo, sta costruendo una squadra competitiva per affrontare la Serie A e vede in Thiaw un elemento di grande potenziale per rinforzare la propria retroguardia. La volontà del club lariano è chiara: assicurarsi un difensore giovane ma già con esperienza in Serie A, capace di dare solidità e impostazione alla fase difensiva.

La decisione di Thiaw sarà cruciale per il suo percorso professionale. Accettare la proposta del Como significherebbe abbracciare un nuovo progetto e cercare nuove motivazioni, magari in un contesto dove le aspettative sono diverse rispetto a quelle di un top club come il Milan. Rimanere in rossonero, invece, comporterebbe la sfida di conquistarsi un posto da titolare in una squadra con ambizioni europee.

Tutti gli occhi sono puntati su martedì, data entro cui si attende la risposta definitiva di Thiaw, che scioglierà le riserve sul suo prossimo capitolo calcistico.