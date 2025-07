Calciomercato Milan, permanenza, Como o Newcastle per Thiaw? Il difensore ha quest’idea al momento. Le ultimissime sui rossoneri

Il mercato del Milan continua a essere un cantiere aperto, e le ultime indiscrezioni fornite da Niccolò Ceccarini a TuttoMercatoWeb gettano nuove ombre sul futuro della difesa rossonera. Al centro dell’attenzione c’è Malick Thiaw, il giovane difensore tedesco che, dopo un’ottima stagione, si trova ora davanti a un bivio cruciale per la sua carriera.

Thiaw, infatti, starebbe seriamente riflettendo sulla proposta del Como. L’idea di un ruolo da protagonista in un club ambizioso, seppur con obiettivi diversi da quelli del Milan, potrebbe stuzzicare il difensore. Il Como vedrebbe in lui un pilastro su cui costruire il proprio reparto arretrato, offrendogli un minutaggio che a Milano, con la concorrenza di titolari affermati, non sempre è garantito.

Tuttavia, la situazione si complica notevolmente per il Milan a causa dell’inserimento di un altro, ben più blasonato, pretendente: il Newcastle. I Magpies, club di Premier League con importanti ambizioni e un’illimitata disponibilità economica, sono alla finestra e pronti a inserirsi nella trattativa. L’interesse inglese rappresenta un’insidia seria per il Milan, sia per la maggiore capacità di spesa del Newcastle, sia per il fascino di giocare in uno dei campionati più competitivi al mondo.

Se l’offerta del Newcastle dovesse concretizzarsi e Thiaw decidesse di accettarla, per il Milan sarebbe una partenza eccellente e significativa. Il che renderebbe chiaro che i rossoneri dovranno fare qualcosa in entrata per rimpiazzare il difensore. L’addio di Thiaw creerebbe un vuoto nel reparto, costringendo la dirigenza milanista a tornare sul mercato per un nuovo centrale. La priorità, in quel caso, sarebbe quella di trovare un difensore con caratteristiche simili, giovane ma già con esperienza, in grado di integrarsi rapidamente negli schemi di gioco.

Le prossime settimane saranno decisive. Il Milan osserva con attenzione, consapevole che il futuro di Thiaw potrebbe avere un impatto diretto sulle strategie di mercato per la difesa.