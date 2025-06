Calciomercato Milan, tentativo reale! Allegri lo vuole a Milanello, il top player è fortemente tentato

Calciomercato Milan, piovono conferme sul tentativo reale dei rossoneri di ingaggiare a parametro zero Luka Modric: Allegri lo vuole

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta valutando l’ingaggio di Luka Modrić, centrocampista croato che si è svincolato dal Real Madrid. Modrić sta cercando una squadra e un campionato di livello che gli permettano di prepararsi al meglio per il Mondiale del 2026, che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Nonostante il Milan non giocherà la Champions League, Modrić potrebbe essere interessato al club rossonero, dato che è sempre stato un grande tifoso del Milan fin da bambino e ha avuto come idolo Zvonimir Boban, ex giocatore del Milan.

La sua esperienza e personalità potrebbero essere fondamentali all’interno dello spogliatoio rossonero, dove manca un vero leader carismatico come lui. Inoltre, giocando una volta alla settimana, Modrić potrebbe gestire meglio le sue energie tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri sembrano essere al lavoro per pianificare il mercato del club e Modrić potrebbe essere un’opzione interessante.