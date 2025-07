Calciomercato Milan, trattativa in corso con il Torino: il calciatore potrebbe essere ceduto a titolo definitivo. Le ultimissime sui rossoneri

Il Torino si muove sul mercato per rinforzare il proprio attacco e mette nel mirino Lorenzo Colombo, giovane centravanti di proprietà del Milan. Dopo una stagione in prestito all’Empoli, dove non è stato riscattato, il classe 2002 è tornato a Milanello, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dai colori rossoneri, almeno per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club granata ha già avviato i primi contatti con il Milan per sondare la possibilità di portare Colombo sotto la Mole. L’attaccante, che ha dimostrato il suo potenziale in diverse esperienze in prestito (Lecce, Monza, Empoli), è considerato un profilo interessante per affiancare e dare il cambio a Duvan Zapata, o anche come alternativa in caso di problematiche fisiche per il colombiano.

Il Torino valuta diverse formule per Colombo, con il prestito che al momento sembrerebbe l’opzione più percorribile, eventualmente con diritto di riscatto. Il Milan, dal canto suo, è aperto al dialogo e non esclude una nuova cessione a titolo temporaneo per permettere al ragazzo di continuare il suo percorso di crescita e maturazione.

L’idea di ritrovare Marco Baroni, suo ex allenatore a Lecce, con cui ha vissuto una stagione positiva, potrebbe giocare un ruolo chiave nella decisione del giocatore. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma il Torino sembra fare sul serio per Lorenzo Colombo, che potrebbe presto vestire la maglia granata per la sua prossima avventura in Serie A.