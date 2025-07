Calciomercato Milan, contatti avviati con il Torino per la cessione di Colombo: questo fattore sta risultando decisivo. Le ultimissime sui rossoneri

Il Torino si muove sul mercato per rinforzare il proprio attacco e mette nel mirino Lorenzo Colombo, giovane attaccante di proprietà del Milan. Dopo una stagione in prestito al Monza, dove ha dimostrato buone qualità e margini di crescita, il classe 2002 potrebbe lasciare nuovamente i rossoneri per trovare maggiore continuità e spazio. Il club granata, alla ricerca di un profilo giovane ma già con esperienza in Serie A.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino avrebbe già avviato i primi contatti con il Milan per sondare la disponibilità al trasferimento. I discorsi tra le due società sarebbero a buon punto, con i rossoneri che potrebbero aprire a un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe al Torino di valutare attentamente il giocatore prima di un eventuale acquisto definitivo. L’operazione potrebbe beneficiare anche degli ottimi rapporti tra i due club, spesso protagonisti di affari sull’asse Milano-Torino.

Colombo, dal canto suo, sarebbe ben disposto ad accettare la destinazione granata anche per il rapporto che ha con Baroni. La possibilità di giocare con maggiore regolarità in una piazza stimolante come Torino e in un campionato competitivo come la Serie A, lo alletterebbe non poco. La sua duttilità tattica, unita alla capacità di giocare sia da punta centrale che da esterno, lo rende un elemento prezioso per qualsiasi modulo.

Il Milan, prima di dare il via libera definitivo, valuterà attentamente la situazione attaccanti, in attesa di capire le strategie future per il reparto avanzato. Tuttavia, la pista che porta Colombo al Torino sembra essere sempre più concreta e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, con il giovane attaccante pronto a vestire la maglia granata per la prossima stagione.