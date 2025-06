Calciomercato Milan, cambia il futuro improvvisamente dell’attaccante: partenza in vista per lui. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il futuro di Lorenzo Colombo non sarà all’Empoli. Dopo una stagione in prestito con la maglia azzurra, il club toscano ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. L’attaccante classe 2002 farà dunque ritorno al Milan, proprietario del suo cartellino fino al 2028, ma la sua permanenza a Milanello si preannuncia temporanea.

Nonostante la retrocessione dell’Empoli, Colombo ha comunque messo a segno 6 gol in campionato, mostrando sprazzi del suo potenziale ma non riuscendo a convincere pienamente la dirigenza empolese a investire una cifra così importante. Ora, per il giovane centravanti, si aprono diverse porte in Serie A, a dimostrazione che l’interesse per le sue qualità non manca.

Sulle sue tracce, infatti, ci sono almeno tre squadre di massima serie pronte a contenderselo. Il Genoa è in prima linea, specialmente in considerazione delle difficoltà nel trattenere Andrea Pinamonti, il cui riscatto dal Sassuolo si annuncia oneroso. Colombo potrebbe rappresentare un profilo ideale per raccogliere l’eredità al centro dell’attacco rossoblù.

Anche il Sassuolo, fresco di promozione in Serie A, è un pretendente forte. I neroverdi, desiderosi di costruire una rosa competitiva per affrontare la massima serie, vedono in Colombo un giovane attaccante con margini di crescita e già con esperienza nel campionato italiano. Per lui potrebbe essere l’occasione di trovare continuità e un progetto solido.

Infine, il Torino monitora con attenzione la situazione. I granata, da sempre attenti ai giovani talenti italiani, potrebbero inserirsi nella corsa per Colombo, offrendogli un contesto in cui poter continuare il suo percorso di maturazione.

Il Milan, dal canto suo, valuterà la soluzione migliore per il ragazzo, probabilmente optando per un nuovo prestito, magari con diritto/obbligo di riscatto e l’eventuale contro-riscatto. L’obiettivo è chiaro: garantire a Colombo le opportunità per esprimersi al meglio e valorizzare il suo talento, in attesa di capire se un giorno potrà indossare stabilmente la maglia rossonera.