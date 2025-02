Calciomercato Milan, rossoneri tra i più spendaccioni: c’è però chi ha fatto meglio. La classifica

Condividi via email

Calciomercato Milan – La classifica delle spese, rossoneri nella top 10 Mondiale. Davanti c’è un altro club di Serie A

Si è chiusa la finestra di calciomercato invernale che ha visto il Manchester City spendere più di tutte: la squadra di Guardiola ha speso infatti 218 milioni di euro con gli acquisti di Marmoush (75 mln dall’Eintracht), Nico Gonzalez (60 mln dal Porto), Khusanov (40 mln dal Lens) e Vitor Reis (37 mln dal Palmeiras). I Citizens hanno speso più 100 milioni rispetto al Rennes, la seconda squadra che ha speso di più con 74 milioni. In Serie A il Como è la squadra che ha speso di più: 49.2 milioni, uno in più del Milan e 24 in più della Juve.