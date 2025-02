Calciomercato Milan, aneddoto Santiago Gimenez! Il dettaglio sul costo dell’operazione non passa inosservato

Condividi via email

Calciomercato Milan, spunta l’aneddoto su Santiago Gimenez: il dettaglio sul costo dell’operazione è da non credere

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sull’arrivo di Santiago Gimenez nel calciomercato Milan di gennaio.

Gimenez è un affare da 30M più bonus: per la precisione la cifra fissa è 28,5, perché il Milan ha concordato di non pagare al Cruz Azul la quota di formazione (1,5M). In compenso, uno dei bonus è facilissimo da centrare e di fatto la base fissa sarà 30M.