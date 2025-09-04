Calciomercato Milan, Tare chiude l’operazione da urlo! Cifre inaspettata e colpo che manda in estasi i tifosi

Calciomercato Milan, Igli Tare ha concluso la clamorosa operazione Rabiot a cifre inaspettate: numeri da capogiro

Il Milan piazza un colpo di mercato a sorpresa, chiudendo l’operazione Rabiot che porta a Milano il centrocampista francese. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la trattativa con l’Olympique Marsiglia si è conclusa per una cifra ben al di sotto dei 10 milioni di euro complessivi, dimostrando la grande abilità del neo direttore sportivo Igli Tare.

L’accordo prevede un esborso di 7 milioni di euro fissi, a cui si aggiungono 2,5 milioni di euro di bonus, per un totale massimo di 9,5 milioni di euro. Una cifra che rende l’acquisto di Adrien Rabiot un vero e proprio affare per i rossoneri, considerando il valore e l’esperienza internazionale del giocatore. Il centrocampista ha firmato un contratto di tre anni con opzione per il quarto, legandosi a una delle squadre più blasonate d’Italia. Il suo ingaggio si attesta sui 3,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra in linea con i parametri economici del club e con le aspettative di un calciatore di questo livello.

L’arrivo di Rabiot rappresenta un tassello fondamentale per il Milan di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore che ha fortemente voluto il giocatore. La sua capacità di unire qualità, quantità e leadership in mezzo al campo lo rende il profilo ideale per il centrocampo rossonero, un reparto che necessitava di un rinforzo di peso. Con la sua esperienza in club di prestigio come il PSG e la Juventus, Rabiot porterà non solo tecnica, ma anche una mentalità vincente, un fattore chiave per la squadra.

L’operazione Rabiot testimonia la nuova strategia del Milan sotto la guida di Igli Tare, un approccio orientato a colpi mirati e a costi contenuti, capaci però di fare la differenza. L’ottimo lavoro del direttore sportivo ha permesso di superare la concorrenza di altri club interessati e di concludere una trattativa che si preannuncia come uno dei migliori colpi di questo calciomercato. La notizia ha già scatenato l’entusiasmo dei tifosi del Milan, ansiosi di vedere il francese in azione con la maglia rossonera. Con Rabiot, il Milan di Allegri ha un nuovo leader in mezzo al campo, pronto a lottare per i massimi obiettivi.