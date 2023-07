Chukwueze Milan: giocatore sempre più vicino! Spunta l’indizio

Il Milan insiste per l’arrivo di Samuel Chukwueze. Il club rossonero e il Villarreal sono sempre più vicine e la scelta della squadra spagnola nella giornata di oggi lo dimostra.

Samuel Chukwueze not even called up for Villarreal friendly game vs Hannover.



He’s on the verge of joining AC Milan as deal will be completed next week 🔴⚫️ pic.twitter.com/uoavNxHvV4