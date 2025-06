Calciomercato Milan, Chukwueze verso la cessione in estate: c’è questa grande squadra alla finestra per lui. Le ultimissime sui rossoneri

Samuel Chukwueze, l’esterno offensivo nigeriano del Milan, potrebbe essere uno dei nomi in uscita da Milanello in questa sessione di calciomercato. A riportarlo è Tuttosport, che sottolinea il forte interesse del Betis Siviglia per il giocatore. Dopo una stagione d’esordio in Serie A che non lo ha visto protagonista assoluto, l’ipotesi di un ritorno in Liga, campionato dove si è affermato con la maglia del Villarreal, sta prendendo sempre più piede.

Il Betis Siviglia, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo, avrebbe individuato in Chukwueze il profilo ideale per dare qualità e imprevedibilità alla fascia. Tuttavia, la trattativa per l’acquisto del nigeriano è legata a un incastro di mercato: il club andaluso deve prima risolvere la situazione di Antony, altro esterno attualmente nel loro organico. Solo dopo aver definito il futuro del brasiliano, il Betis potrà affondare il colpo per l’ex Villarreal.

Dal canto suo, il Milan si mostra aperto alla cessione di Chukwueze, che non ha pienamente convinto la dirigenza e lo staff tecnico. L’obiettivo sarebbe quello di recuperare parte dell’investimento fatto la scorsa estate, liberando al contempo un posto nella rosa e un significativo ingaggio. Le formule possibili sono diverse, inclusa quella del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che potrebbe agevolare il trasferimento e permettere al giocatore di ritrovarsi in un ambiente a lui più familiare.

Per Chukwueze, un trasferimento al Betis rappresenterebbe una grande opportunità per rilanciare la sua carriera e ritrovare la continuità di gioco persa al Milan. La sua volontà di avere più spazio in campo e di tornare a esprimersi ai suoi livelli migliori potrebbe essere decisiva nel favorire l’operazione. Le prossime settimane si preannunciano cruciali per definire il futuro del talentuoso esterno.