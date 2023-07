Chukwueze Milan: ecco quando è previsto il suo arrivo! L’attaccante è pronto a diventare un nuovo giocatore rossonero

Il Milan sta per concludere il trasferimento di Samuel Chukwueze, esterno destro in arrivo dal Villarreal. Al club spagnolo è stata versata una cifra di 20 milioni più 8 di bonus.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore nigeriano dovrebbe arrivare tra oggi e domani per gli ultimi step. Visite mediche e idoneità sportiva, poi la firma per la nuova avventura in rossonero.