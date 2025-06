Calciomercato Milan, Chiesa vuole la Serie A! Rossoneri candidata seria, queste le condizioni per l’affare

Calciomercato Milan, Federico Chiesa, oggi al Liverpool, sogna il ritorno in Serie A: i rossoneri candidati molto seri. La situazione

Le voci di mercato che circolano attorno a Federico Chiesa si stanno intensificando, suggerendo un suo potenziale ritorno in Serie A dopo un’esperienza non del tutto decollata con il Liverpool. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli come Fabrizio Romano, il fantasista italiano starebbe seriamente valutando l’ipotesi di lasciare i Reds per ritrovare la continuità e il ruolo da protagonista che lo hanno sempre contraddistinto. La possibilità di rivedere Chiesa calcare i campi italiani è ora più concreta che mai, e diversi club di vertice avrebbero già manifestato il loro interesse.

Dopo essere arrivato al Liverpool con grandi aspettative, Chiesa ha faticato a imporsi in modo definitivo sotto la guida di Jürgen Klopp, complici anche alcuni infortuni che ne hanno limitato la presenza e il rendimento. Nonostante alcuni lampi di classe e il suo innegabile talento, il feeling con il campionato inglese e il sistema di gioco del Liverpool non è mai sbocciato completamente. Questa situazione lo avrebbe spinto a riflettere sul suo futuro, aprendo la porta a un clamoroso ritorno in Italia, un ambiente dove ha già dimostrato di poter fare la differenza.

Il suo nome è già associato a due delle piazze più calde e ambiziose della Serie A: Napoli e Milan. Il Napoli, fresco di uno scudetto e desideroso di rinforzare ulteriormente un organico già competitivo, vedrebbe in Chiesa il profilo ideale per dare qualità e imprevedibilità alla propria fase offensiva. La sua velocità, il suo dribbling e la sua capacità di calciare da fuori area sarebbero un’arma in più per la squadra partenopea, che cerca innesti di livello per confermarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Dall’altra parte, il calciomercato Milan, anch’esso impegnato in un processo di crescita e consolidamento, non starebbe a guardare. I rossoneri, sempre attenti ai talenti italiani, potrebbero tentare l’affondo per Chiesa, considerandolo un elemento in grado di innalzare il tasso tecnico della squadra e di garantire nuove soluzioni offensive. La sua versatilità, che gli permette di giocare sia come ala che come seconda punta, lo renderebbe un jolly prezioso per Stefano Pioli.

La decisione finale spetterà ovviamente a Federico Chiesa e al Liverpool. Tuttavia, le indicazioni che arrivano dagli addetti ai lavori, con Fabrizio Romano in prima linea nel riportare questi sviluppi, suggeriscono che la volontà del giocatore di tornare in Serie A sia forte e determinata. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per delineare il futuro di uno dei talenti più brillanti del calcio italiano. I tifosi italiani, e in particolare quelli di Napoli e Milan, attendono con ansia di capire dove si accaserà Federico Chiesa, nella speranza di vederlo nuovamente protagonista sui palcoscenici della Serie A.