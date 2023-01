Calciomercato, il Milan pesca dal Chelsea: a breve confronto con il club per due giocatori. Nelle prossime settimana si entrerà nel clou

Il legame tra Milan e Chelsea si approfondisce sempre di più: i rossoneri cercano in casa londinese giocatori per il mercato estivo.

Come scrive calciomercato.com, «nelle prossime settimane il Milan avrà un confronto con il Chelsea per capire quali sono i giocatori in uscita da Londra e a quali condizioni. A Maldini e Massara piace molto il centrocampista inglese Loftus-Cheek la cui valutazione si aggira sui 30 milioni di euro. Più facile arrivare all’ala destra americana Christian Pulisic che ha un contratto in scadenza nel 2024 e una concorrenza spietata nel ruolo e può lasciare Stamford Bridge a prezzo di saldo»