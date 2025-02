Calciomercato Milan, la Champions League ha fatto la differenza? Che incassi dalla coppa

Condividi via email

Calciomercato Milan – La Champions League è un elemento che ha fatto la differenza negli acquisti dei rossoneri?

Il Milan dalla Champions League ha guadagnato 61,37 milioni di euro. Bisogna aggiungere anche gli incassi da stadio, che ammontano indicativamente sui 15 milioni di euro. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

Soldi che sono serviti al club rossonero in fase di calciomercato per investire su elementi come Santiago Gimenez e Joao Felix. Superando i playoff, il Milan ovviamente potrebbe guadagnare ancora di più.