Calciomercato Milan – Tomori, Theo, Abraham, Joao Felix e non solo: quanti movimenti possibili la prossima estate

Calciomercato Milan, quanti movimenti in casa rossonera. Tutte le possibili uscite della prossima sessione estiva

Situazione a dir poco confusionaria in casa Milan, La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza su alcune situazioni. Questi i possibili scenari in vista del prossimo calciomercato.

Ci sono alcuni giocatori finiti ai margini del progetto come Jovic, Chukwueze, Terracciano e Florenzi; ce ne sono altri che sono rimasti ma avrebbero già potuto salutare, come Tomori ed Emerson Royal; altri che sembrerebbero a fine ciclo in questo club, come Theo.

Altri che faranno rientro come Abraham e João Felix (in prestito secco) altri ancora che dai prestiti secchi torneranno a Milanello, come Alexis Saelemaekers. Si preannuncia un’estate a dir poco calda sotto questo punto di vista