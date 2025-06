Calciomercato Milan, confermata in diretta la cessione di questo giocatore: non giocherà con i rossoneri la prossima stagione. Le ultimissime

Intervenuto durante l’incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera, Igli Tare, DS del Milan. Di seguito riportate le sue dichiarazioni legate al futuro di Camarda.

«Proprio ieri abbiamo fatto un lungo ragionamento sul futuro dei nostri giovani, tra cui Camarda che avrà un ruolo importante per il futuro di questo club. Abbiamo preso la decisione di darlo in prestito e abbiamo chiuso un accordo con il Lecce dove andrà a giocare per un anno in prestito con la speranza di tornare da noi come ci auguriamo tutti».