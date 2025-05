Calciomercato Milan, Furlani spiazzato dal top player! Vuole la cessione, c’è uno scenario da evitare assolutamente

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani ha incassato la volontà di Mike Maignan di essere ceduto: da evitare lo svincolo a zero tra un anno

Come riferito da Repubblica, nel calciomercato Milan della prossima estate potrebbe scoppiare la grana legata a Mike Maignan, portiere rossonero in scadenza di contratto nel 2026.

Maignan in vendita. Maignan è destinato alla cessione: il rinnovo è fermo da mesi. Mike si è spazientito, al punto da pensare di restare un anno e poi andare via a parametro zero. Eventualità che il Milan non può assecondare, da qui la scelta di metterlo sul mercato.