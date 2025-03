Calciomercato Milan, strategia delineata senza Champions League: parte uno di loro tre! E in panchina...

Condividi via email

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno già definito la strategia estiva in caso di mancata qualificazione alla Champions League

Importante aggiornamento fornito da Repubblica sulla situazione del calciomercato Milan nel caso in cui il club rossonero non riesca a centrare la qualificazione in Champions League.

Senza Champions ci sarà almeno una cessione pesante (Theo, Maignan o Leao) e cambierà con ogni probabilità l’allenatore (l’idea è di cercare un profilo “giochista”, alla De Zerbi). Arriverà un nuovo ds: Paratici è a oggi il primo nome in lista, dietro di lui Tare.