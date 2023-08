Calciomercato Milan, Jungdal ceduto alla Cremonese: i dettagli

Calciomercato Milan, Jungdal lascia il club rossonero e si trasferisce alla Cremonese: tutti i dettagli dell’operazione

È tutto fatto per la cessione di Andreas Jungdal alla Cremonese. Il portiere è pronto a lasciare il Milan per iniziare una nuova avventura in Serie B.

A riportarlo è Sky Sport, che spiega come il nazionale danese si trasferirà a Cremona a titolo definitivo a zero con una percentuale sulla futura rivendita in favore dei rossoneri.