Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare chiude una cessione all’estero. Svelate le cifre dell’affare

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan è in procinto di definire la cessione del difensore Marco Pellegrino al Boca Juniors. L’operazione si starebbe concretizzando sulla base di un accordo che prevede un corrispettivo economico per il club rossonero pari a circa 3.5/4 milioni di euro.

A questa cifra fissa si aggiungerebbe una percentuale significativa sulla futura rivendita del giocatore, stimata intorno al 20%. Questa clausola garantirebbe al Milan un ulteriore introito qualora Pellegrino dovesse essere ceduto dal Boca Juniors ad un’altra squadra in futuro.

Marco Pellegrino, difensore argentino classe 2002, era arrivato al Milan nell’estate del 2023. Dopo aver avuto poco spazio nella prima parte di stagione, ha trascorso l’ultima annata in prestito in patria, prima all’Independiente e poi all’Huracán, dove ha ritrovato continuità e offerto prestazioni convincenti.

La trattativa con il Boca Juniors, stando alle fonti Sky Sport, è ormai alle battute finali, segnando un’ulteriore mossa nel calciomercato rossonero. La cessione di Pellegrino permetterebbe al Milan di monetizzare un giocatore che, pur non avendo inciso in Serie A, ha mostrato potenziale e interesse da parte di un club importante come il Boca Juniors, liberando al contempo un posto in rosa e risorse finanziarie per future operazioni.