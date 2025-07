Calciomercato Milan, il giocatore non apre alla destinazione: Tare lavora per trovare una soluzione

Calciomercato Milan, non rientra nei piani di mister Massimiliano Allegri, ma rifiuta il trasferimento in Russia

Il mercato estivo del Milan si anima con le prime indiscrezioni sui movimenti in uscita, e al centro dell’attenzione c’è il centrocampista algerino Yacine Adli. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, una fonte autorevole nel panorama del calciomercato, il talentuoso mediano ha categoricamente rifiutato un trasferimento in Russia, complicando le strategie dei rossoneri per il suo futuro.

Adli, un centrocampista con spiccate doti tecniche e una visione di gioco raffinata, arrivato a Milano con grandi aspettative, ha avuto un percorso altalenante sotto la guida di Stefano Pioli, il navigato allenatore che ha condotto il Diavolo allo Scudetto nel 2022. Nonostante le difficoltà iniziali ad inserirsi appieno nei meccanismi del gioco del Milan, Yacine ha mostrato lampi del suo potenziale, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione, adattandosi anche a un ruolo più profondo davanti alla difesa. La sua decisione di non considerare la destinazione russa evidenzia una chiara preferenza per altri campionati, probabilmente europei, o la volontà di giocarsi le sue carte a Milanello.

Per i rossoneri, la situazione di Adli rappresenta un nodo da sciogliere. Il club, che in questa finestra di mercato mira a razionalizzare la rosa e a generare capitali da reinvestire, sperava di trovare una sistemazione per il giocatore che garantisse un’entrata economica significativa. Il veto imposto dall’algerino potrebbe costringere la dirigenza del Diavolo a valutare alternative, cercando acquirenti in campionati meno “problematici” dal punto di vista geopolitico e delle preferenze del calciatore.

Il Milan, sotto la guida del nuovo tecnico Max Allegri, dovrà ora riconsiderare il piano per Adli. Che si tratti di un tentativo di convincerlo a rimanere e ritagliarsi un ruolo più importante, o di cercare nuove piste in Serie A o in altri campionati top europei, la vicenda del numero 7 del Milan sarà sicuramente tra le più seguite delle prossime settimane (per ora si allenerà con Milan Futuro). Il mercato è lungo, ma la posizione ferma di Yacine Adli aggiunge un elemento di incertezza al futuro del centrocampo del club di via Aldo Rossi.