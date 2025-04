Condividi via email

Calciomercato Milan, oltre Reijnders pochi bonus dal centrocampo: reparto da migliorare? Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan si muoverò anche a centrocampo. Dovesse diventare Igli Tare il nuovo DS rossonero, il reparto in mediana sarà sistemato per ricercare nuovi bonus oltre a quelli di Tijjani Reijnders.

NOTIZIA – “A centrocampo, si cercheranno invece gol alternativi a Reijnders. Se nel 2023-24 Loftus-Cheek aveva garantito un bottino niente male (10 reti tra campionato e coppe), nell’annata in corso il reparto è entrato nel tabellino marcatori praticamente solo con l’olandese. Fofana (un gol), Musah (0), Terracciano (0), Bondo (0 da quando è arrivato da Monza), Loftus (0) e Bennacer (0, prima di andare a Marsiglia)“.