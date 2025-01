Calciomercato Milan, centrocampista nel mirino! Lui in pole ma Conceicao può sorprendere tutti

Calciomercato Milan, a gennaio un centrocampista nel mirino: c’è Bondo in pole ma Conceicao vuole rilanciare Loftus-Cheek

Come riportato da calciomercato.com, e in particolare dal giornalista Daniele Longo, c’è una precisa strategia nel calciomercato Milan di gennaio per quanto riguarda il centrocampo:

PAROLE – «Il primo obiettivo di Sergio Conceicao è quello di rilanciare Loftus-Cheek e i segnali arrivati ieri contro l’Inter nello spezzone di gara giocato dall’inglese sono incoraggianti. Un nuovo centrocampista arriverà a prescindere: Darren Bondo del Monza sarebbe utile anche per un discorso di liste, si monitorano altri 3/4 profili. La prossima settimana sarà centrale perché il tecnico portoghese darà delle indicizzazioni più precise su dove intervenire. Sempre più al centro del nuovo Milan».