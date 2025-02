Calciomercato Milan, Ceccarini svela tutto! Futuro segnato, se ne andrà a fine stagione

Condividi via email

Calciomercato Milan, Ceccarini, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Theo Hernandez: col francese sarà addio a fine stagione

Di seguito le ultime riportate da Ceccarini sul futuro di Theo Hernandez al Milan: le possibilità d’addio a fine stagione aumentano sempre di più.

LE PAROLE SU THEO – «A fine campionato le strade del Milan e Theo Hernandez potrebbero concretamente separarsi. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2026: se non ci saranno passi in avanti sarà messo inevitabilmente sul mercato»