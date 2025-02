Calciomercato Milan, Ceccarini conferma tutto! Lui l’ultimo obiettivo in attacco, contatti in corso

Calciomercato Milan, importante rivelazione del giornalista Ceccarini: è Joao Felix l’ultimo obiettivo del club rossonero

Dalle colonne di TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato così del calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Il Milan è l’assoluto protagonista di queste battute finali del mercato. Il club rossonero ha fatto sicuramente un grande colpo prendendo Santiago Gimenez dal Feyenoord. Un’operazione da 35 milioni di euro, bonus compresi, che ha permesso di sistemare il reparto con uno dei migliori attaccanti in circolazione. Ora vedremo quello che riuscirà a dare in questa seconda parte della stagione piena di impegni con un importantissimo play-off di Champions ma soprattutto con la rincorsa alle prime posizioni in campionato. Il Milan potrebbe non aver finito qui nel senso che se ci dovesse essere un’altra opportunità la coglierebbe al volo. Per questo rimane viva l’idea Joao Felix anche se le richieste del Chelsea al momento sono considerate troppo alte. Saluta Morata, che dopo appena sei mesi lascia i rossoneri. Un peccato che sia finito così un rapporto fortemente voluto da entrambe le parti e che non ha portato i frutti sperati. Morata nelle prossime ore firmerà con il Galatasaray un contratto di 4 anni è mezzo fino a giugno 2029. Il club turco ha definito l’affare sulla base di un prestito con obbligo a 10 milioni più 3 di bonus. Obbligo che potrà scattare già nel prossimo giugno o eventualmente tra 18 mesi. I rossoneri hanno ceduto anche Calabria (che era in scadenza di contratto) al Bologna. Il Milan aveva trovato anche un’intesa di massima con il Tottenham per la cessione di Tomori intorno ai 25 milioni ma il giocatore al momento non ha accettato la destinazione. Camarda, salvo clamorosi colpi di scena, resterà invece in rossonero nonostante il forte interesse del Monza».