Calciomercato Milan, c’è l’offerta per Onyedika: le ultime

Il Milan continua a muoversi per l’obiettivo di calciomercato Raphael Onyedika. Prima offerta al Midtyjlland

Il Milan ha scelto Rapahel Onyedika come profilo di calciomercato per rinforzare il centrocampo. Il classe 2001 del Midtyjlland è il primo obiettivo in queste ultime settimane di campagna acquista.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è stata presentata una prima offerta al club danese di circa 4 milioni di euro + bonus. La richiesta è però di più del doppio di questa cifra.