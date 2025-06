Calciomercato Milan, Cattaneo non ha dubbi: «Avessi 55 milioni non li spenderei per Kean, ecco cosa farei». Le ultimissime sui rossoneri

Marco Cattaneo, noto giornalista sportivo e volto televisivo, ha espresso una chiara opinione sul calciomercato del Milan, in particolare riguardo alle scelte sugli investimenti per il centrocampo. Le sue parole, che riflettono un dibattito acceso tra addetti ai lavori e tifosi, mettono in discussione la potenziale spesa per un attaccante come Kean a favore di talenti emergenti nel reparto mediano.

“Se avessi 55 milioni invece che spenderli per Kean, li investirei per Leoni e Rovella”, ha dichiarato Cattaneo, lanciando una provocazione significativa. Il suo ragionamento si basa sulla convinzione che il Milan dovrebbe puntare su giocatori con maggiore potenziale di crescita e un impatto più a lungo termine, piuttosto che su profili che, a suo dire, non garantirebbero un salto di qualità proporzionato all’investimento.

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, viene spesso accostato al Milan come possibile rinforzo offensivo. Tuttavia, Cattaneo suggerisce che un esborso di 55 milioni di euro per il suo cartellino sarebbe eccessivo e poco oculato, soprattutto considerando le esigenze del centrocampo rossonero.