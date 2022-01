Calciomercato Milan: Casale nel mirino della Lazio, le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: i biancocelesti pronto ad affondare il colpo per Casale. Oggi Lotito incontra Setti

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il trasferimento di Nicolò Casale alla Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Lotito avrà in giornata un contatto telefonico con Setti per cercare di trovare la quadra definitiva.

Col difensore c’è già l’intesa per un quinquennale da 1.3 milioni a stagione, l’offerta al Verona è quella di un prestito con diritto di riscatto tra gli otto e i nove milioni. L’Hellas, forte anche della concorrenza di Milan e Napoli, chiede dieci milioni e l’obbligo di riscatto. I biancocelesti al momento non possono impegnarsi in riscatti obbligatori: a causa dell’indice di liquidità, in entrata possono essere impostate trattative uguali a quelle in uscita. Vavro al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto obbliga Lotito a richiedere il difensore del Verona con la stessa formula. Si continuerà a trattare senza sosta.