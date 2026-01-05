Calciomercato Milan, muro dei rossoneri per Nkunku! Tare non concede sconti e il calciatore ha un pensiero chiaro

Calciomercato Milan, i rossoneri non intendono concedere sconti al Fenerbahce sul cartellino di Nkunku: partenza sempre più complicata

Il mercato di gennaio del Milan entra nel vivo con due nomi che infiammano le pagine della Gazzetta dello Sport: Christopher Nkunku e Kim Min-jae. La strategia rossonera è chiara, ma gli ostacoli economici e le volontà dei protagonisti stanno rendendo le trattative un vero rompicapo per il DS Igli Tare.

Calciomercato Milan, Nkunku-Fenerbahçe: muro dei rossoneri

Il pressing del Fenerbahçe per Christopher Nkunku è costante, ma l’offerta del club turco non ha ancora scalfito la resistenza di via Aldo Rossi.

Questione bilancio: Per evitare una sanguinosa minusvalenza dopo l’investimento estivo (circa 35-38 milioni dal Chelsea), il Milan ha fissato l’asticella a 33-35 milioni di euro . Al momento, i turchi si sono fermati a una proposta più bassa, sperando in uno sconto che il Milan non è disposto a concedere.

La volontà del giocatore: Dopo la doppietta contro il Verona che lo ha finalmente sbloccato in campionato, Nkunku sembra aver ritrovato fiducia. Il francese non è convinto della destinazione turca e vorrebbe restare a Milano per giocarsi le sue carte sotto la guida di Allegri.

Difesa: Kim Min-jae resta il “sogno proibito”

Se l’attacco dipende dall’uscita di Nkunku, la difesa è la priorità assoluta di Massimiliano Allegri.