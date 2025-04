Calciomercato Milan, Carnesecchi primo nome per il post Maignan! Sondaggi in corso, tutti i dettagli

Condividi via email

Calciomercato Milan, il primo nome per il post Maignan è Carnesecchi dell’Atalanta: sondaggi in corso, servono 40 milioni di euro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta seguendo Carnesecchi come eventuale post Maignan in vista della prossima stagione.

Milan: premesso che tra i portieri sotto osservazione c’è anche Senne Lammens dell’Anversa e che il rinnovo di Alex Meret al Napoli deve solo essere annunciato, non va persa di vista la pista italiana che porta a Carnesecchi dell’Atalanta.