Calciomercato Milan, chiaro l’input di Gerry Cardinale! Senza Champions League scenario chiaro per l’estate: i tifosi tremano

Calciomercato Milan, senza qualificazione alla prossima Champions League tutti i calciatori rossoneri saranno considerati cedibili

Importante aggiornamento fornito da Relevo, noto portale spagnolo, e in particolare da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, sul calciomercato Milan della prossima estate:

Nel caso in cui il Milan non si qualifichi per la prossima Champions League, i rossoneri non potranno dichiarare incedibile nessuno dei loro giocatori top e dipenderà dalle offerte che arriveranno perché se saranno offerte interessanti andranno valutate. Prossimi mesi decisivi.