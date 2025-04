Calciomercato Milan, Capello consiglia i rossoneri! Servono queste mosse in estate

Calciomercato Milan, Fabio Capello, ex tecnico dei rossoneri, ha consigliato il club in vista della prossima estate: queste le mosse necessarie

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha dichiarato:

PAROLE – «La chiave per il Milan che verrà è una: inserire due o tre giocatori di grande livello, che facciano davvero la differenza. Non servono rivoluzioni totali, con otto o dieci nuovi innesti. Ma un paio sì, e dove si trovano andrà bene: che si tratti di una grande mezzala, o di un altro centrocampista fortissimo, un terzino destro, un’ala che faccia sfracelli. Non tentativi, ma giocatori che diano già ampie garanzie. La base è buona, e la cosa fa anche arrabbiare: se il Milan visto nel derby fosse quello vero, perché ha aspettato tanto a mostrarsi? Si potrebbe pensare che prima non si siano impegnati abbastanza, che non abbiano voluto giocare come sanno. I risultati ci autorizzano a pensarlo. C’è troppa differenza tra il Milan della stagione e quello visto nel secondo tempo con l’Inter: lì ha dimostrato di poter essere squadra vera, con una qualità che finora non aveva assolutamente mai messo. Presto però per dare giudizi netti: nel derby contano testa e orgoglio, situazioni che vanno oltre il campo. In più, l’avversario della ripresa era un avversario dimesso. Aspettiamo altre partite, a maggior ragione l’impegno nella finale di Coppa Italia. Impegno molto difficile: il Bologna visto contro l’Inter mi ha lasciato una grossa impressione, sono convinti del proprio valore e del proprio modo di giocare. Sarà un altro esame per il futuro».