Calciomercato Milan, improvviso cambio di strategia per l’attacco: le ULTIME sulle possibili mosse dei rossoneri

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda le possibili mosse del Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. I rossoneri sembrano aver cambiato strategia per quanto riguarda l’attacco.

Se prima la priorità era trovare un vice Giroud, con il passare dei giorni il Milan si è convinto di quanto segue: se si presenterà una clamorosa occasione sul finale il Diavolo la coglierà, altrimenti non interverrà.