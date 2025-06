Calciomercato Milan, la pista Andrea Cambiaso si complica: c’è il forte interesse di una big europea. La situazione. Le ultimissime notizie

Il calciomercato estivo si preannuncia incandescente, con un nome che sta catalizzando l’attenzione di diversi top club europei: Andrea Cambiaso. Il giovane laterale della Juventus, reduce da una stagione di crescita e affermazione, è finito nel mirino di squadre blasonate, e tra queste spicca l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Ma a complicare ulteriormente il quadro, secondo quanto riportato da TuttoJuve, c’è un interesse concreto e robusto da parte del “nuovo” Milan di Massimiliano Allegri, appena tornato sulla panchina rossonera.

L’Atletico Madrid, come da diverse indiscrezioni di mercato, sta valutando attentamente il profilo di Cambiaso per rinforzare le proprie fasce. Il giocatore della Juventus, grazie alla sua duttilità tattica e alla capacità di ricoprire più ruoli sulla corsia, si sposerebbe perfettamente con le esigenze del calcio fisico e dinamico professato dal Cholo Simeone. L’attenzione dei Colchoneros non è un mistero, e la loro mossa potrebbe essere volta a un innesto di qualità e prospettiva per il futuro.

Tuttavia, l’interesse dell’Atletico Madrid si scontra con quello, altrettanto forte e motivato, del Milan. Come sottolineato da TuttoJuve, Massimiliano Allegri, appena tornato a guidare i rossoneri dopo la sua precedente esperienza coronata da uno Scudetto, avrebbe individuato in Andrea Cambiaso un elemento chiave per la sua nuova avventura. Il tecnico livornese, che conosce bene le qualità del giocatore avendolo avuto alla Juventus, lo considererebbe un tassello fondamentale per il suo scacchiere tattico, capace di garantire equilibrio, spinta e intelligenza in fase di possesso e non possesso.

L’eventuale arrivo di Cambiaso al Milan potrebbe essere legato anche a scenari di mercato in uscita per i rossoneri. In particolare, è stata ventilata l’ipotesi di un addio di Theo Hernandez, con l’Al-Hilal che avrebbe presentato un’offerta allettante al club milanese. In quel caso, Cambiaso rappresenterebbe il profilo ideale per rimpiazzare il francese, pur essendo un giocatore con caratteristiche differenti, ma ugualmente capace di garantire un elevato standard di prestazioni sulla fascia.

La Juventus, dal canto suo, si trova in una posizione di forza. Andrea Cambiaso è un giocatore importante per i bianconeri e non c’è una volontà prioritaria di cederlo. Qualsiasi trattativa, sia con l’Atletico Madrid che con il Milan, dovrebbe partire da cifre significative e congrue al valore del giocatore. TuttoJuve sottolinea come, per ora, non ci siano stati contatti ufficiali tra la Juventus e l’Atletico Madrid per Cambiaso, mentre l’interesse del Milan è più concreto, con la volontà di Allegri che spinge per il suo arrivo.

Insomma, il futuro di Andrea Cambiaso si prospetta come uno dei temi caldi di questa sessione di calciomercato. Con l’Atletico Madrid e il Milan di Allegri sulle sue tracce, la Juventus detiene le chiavi del suo destino. Sarà interessante osservare gli sviluppi di questa situazione, con la sensazione che una vera e propria asta per il laterale possa infiammare le prossime settimane.