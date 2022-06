Tra i giocatori che faranno ritorno al Milan c’è Caldara. Il difensore è considerato comunque in uscita, piace all’empoli

Tra i giocatori che faranno ritorno al Milan c’è Caldara. Il difensore ha ancora un anno di contratto con i rossoneri ma considerato in uscita perchè non rientra nei piani di Pioli.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime novità in merito: «L’Empoli ha due obbiettivi per la difesa. Caldara è una pista concreta e la dirigenza toscana potrebbe presto arrivare a un’intesa con il Milan. Nonostante la retrocessione del Venezia, Caldara ha fatto bene in questa stagione»