Calciomercato Milan, retroscena Calabria: prima del Bologna aveva deciso questa cosa! Clamorosa ricostruzione

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Davide Calabria: il calciatore prima del Bologna voleva terminare fino a fine stagione

Come riportato da Matteo Moretto, c’è un clamoroso retroscena legato al calciomercato Milan in relazione all’addio di Calabria:

Calabria voleva chiudere la stagione al Milan, rispettare il contratto fino a giugno e lasciare a scadenza salutando i tifosi a San Siro. Dopo gli ultimi screzi avuti con l’allenatore ha deciso di cambiare subito. Il Bologna è una possibilità nata last minute. La cifra che il Bologna pagherà al Milan per Calabria non si avvicina nemmeno al milione di euro che io sappia.