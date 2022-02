Calciomercato Milan, Bremer è un obiettivo: su di lui mezza Europa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bremer, difensore del Torino, è finito nel mirino di diverse squadre sul mercato tra Italia e Premier League: la Juventus ha un’idea

Il difensore del Torino, Bremer, è entrato al centro di un vortice di mercato. Tante le squadre interessate al brasiliano dall’Italia alla Premier League.

In Serie A la Juventus ha l’idea per provare a bruciare la concorrenza, quella di inserire come contropartita Mandragora. Non solo i bianconeri ma anche Milan, Inter e Napoli sul granata oltre a Tottenham e Bayern Monaco in Bundesliga. Lo riporta Tuttosport.