Calciomercato Milan – Brahim Diaz: ecco cosa filtra sul suo futuro

Brahim Diaz ha stupito positivamente il Milan, che vuole tenere il giocatore anche l’anno prossimo. Ecco le ultime sul suo futuro

Stando a quanto scritto da AS, in casa Real Madrid c’è grande soddisfazione per le prestazioni che Brahim Diaz sta facendo nel Milan.

Il funambolo spagnolo, già 3 gol in 8 partite quest’anno con il Diavolo, a fine anno dovrebbe tornare alla base, cioè in ‘Blancos’. Dal canto loro, il Milan vuole trattenere Brahim Diaz e cercheranno di rinnovare il prestito in vista della prossima stagione, per poi riscattarlo definitivamente più avanti. In alternativa, il Real Madrid valuta il giocatore 25 milioni. Se il Milan pagasse questa cifra, potrebbe aggiudicarsi l’intero cartellino. Zinedine Zidane crede molto in Brahim Diaz, e la prossima stagione vorrebbe poterlo allenare.