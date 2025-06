Calciomercato Milan, super obiettivo per il centrocampo: Bouaddi ha strabiliato Max Allegri. Cosa filtra. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan continua a scandagliare il mercato dei giovani talenti e avrebbe individuato in Ayyoub Bouaddi, promettente centrocampista del Lille, un obiettivo concreto per rinforzare il proprio reparto di mezzo. Il diciassettenne francese, nato nel 2007, avrebbe particolarmente impressionato il neo-allenatore rossonero Massimiliano Allegri, rimasto “stregato” dalle sue qualità.

Bouaddi, che ha già avuto modo di assaggiare il calcio che conta con la prima squadra del Lille, nonostante la sua giovanissima età, si distingue per una notevole visione di gioco, una buona capacità di recupero palloni e una personalità non comune per un ragazzo della sua generazione. Queste caratteristiche lo rendono un profilo di grande prospettiva, in linea con la strategia del Milan di investire su giocatori con ampi margini di crescita. L’idea è quella di integrare elementi di esperienza con giovani di talento, e Bouaddi rientrerebbe perfettamente in questa logica.

L’operazione, tuttavia, non si preannuncia semplice. Il Lille, consapevole del potenziale del proprio gioiello, ha già blindato Bouaddi con un contratto in scadenza nel giugno 2027. La sua valutazione di mercato, sebbene ancora in fase di definizione data la sua età, è già considerevole e potrebbe aggirarsi attorno ai 28 milioni di euro, cifra importante per un giocatore così giovane.

Nonostante il costo elevato, l’interesse del Milan è concreto e la dirigenza rossonera, su precisa indicazione di Allegri, valuterà attentamente la fattibilità dell’affare. Bouaddi rappresenterebbe un investimento a lungo termine, ma le sue doti potrebbero permettergli di ritagliarsi fin da subito uno spazio nelle rotazioni della prima squadra, proiettando il Milan verso un futuro con un centrocampo sempre più dinamico e di qualità.