Calciomercato Milan, Borghi lancia i rossoneri! Sulla squadra di Conceicao l’ha detto veramente

Calciomercato Milan, Stefano Borghi, noto opinionista, ha commentato le mosse dei rossoneri nella sessione di gennaio: le dichiarazioni

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «Credo anche nel fatto che Joao Felix questo talento lo abbia tradotto concretamente troppe poche volte nella sua ancora giovane, ma non più giovanissima, carriera. Credo che il motivo di questa mancata imposizione rispetto alle aspettative sia da ritrovare in un carattere, in una mentalità, non così formata, non così forte, non così affilata, perché percorrendo anche certi passaggi della carriera di Joao Felix, in alcuni momenti non si è messo a spalare, ad essere convinto, a credere alla possibilità di sfondare, Praticamente da quando ha lasciato Lisbona a quando è arrivato a Milano. Adesso è un’occasione molto, non voglio dire definitiva, però, diciamo, forse una delle più grosse che gli possono capitare da qua alla fine della sua carriera Più che nella rinascita di Joao Felix, io sono curiosissimo di vedere come si svilupperà questo Milan, ribaltato nel giro di una settimana, ma neanche».