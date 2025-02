Calciomercato Milan, Bonan li stronca! Giudizio duro, l’ha detto veramente!

Condividi via email

Calciomercato Milan, Alessandro Bonan, noto giornalista, ha criticato gli atteggiamenti di Leao e Theo Hernandez: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Alessandro Bonan ha parlato così della situazione in casa Milan:

PAROLE – «Oggi devi correre, dal primo al 95° minuto, in sostegno del compagno, devi darti da fare: oggi la differenza la fai se sei intenso e dai l’impressione di essere concentrato sulla partita sempre. A volte il Milan e certi giocatori, come Leao e Theo, non danno quell’impressione lì, ovvero di essere sempre concentrati».