Calciomercato Milan, il Bologna gela Tare: Castro incedibile? Messaggio chiaro dei felsinei

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono Santiago Castro per l’attacco della prossima stagione ma per il Bologna è incedibile

Il Milan ha messo nel mirino Santiago Castro per rinforzare l’attacco in vista della stagione 2026/27, ma la strada per il centravanti argentino si preannuncia in salita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna ha alzato un vero e proprio muro, dichiarando il giocatore incedibile.

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La dirigenza rossoblù, guidata dall’ad Fenucci e dal dt Sartori, non ha intenzione di privarsi del classe 2004, arrivato in Italia nel gennaio 2024 per 10 milioni di euro e ora protagonista di una crescita esponenziale sotto la guida di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Milan, Castro incedibile: il muro del Bologna

I numeri stagionali di Castro giustificano la rigidità del club emiliano: in 27 presenze in Serie A, l’attaccante ha già messo a segno 7 gol e 2 assist, a cui si aggiungono 2 reti in Coppa Italia e 2 in Europa League. Per Italiano, l’argentino è una pedina fondamentale, specialmente in un’estate in cui il Bologna potrebbe già perdere pezzi pregiati come Orsolini o Dallinga.

Nonostante i sondaggi provenienti anche da Premier League e Liga, solo un’offerta “fuori scala” potrebbe far tentennare il Bologna, che punta a valorizzare ulteriormente il ragazzo per renderlo il pilastro della squadra nel 2026.