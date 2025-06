Calciomercato Milan, quale futuro per Pobega? Il Bologna ha le idee molto chiare su di lui. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Tommaso Pobega è avvolto nell’incertezza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna non avrebbe intenzione di esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista, tornato al Milan al termine della stagione 2024/2025 dopo un anno in prestito sotto le Due Torri. La cifra pattuita nell’accordo con il Diavolo, pari a 12 milioni di euro, sarebbe considerata eccessiva dal club emiliano, che preferirebbe esplorare altre soluzioni per rinforzare la propria mediana.

Pobega, rientrato al Milan dopo diverse esperienze in prestito (tra cui Spezia e Torino, prima del Bologna), aveva firmato un rinnovo di contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2027. Nonostante le sue qualità e il potenziale mostrato, la sua stagione a Bologna non ha convinto pienamente la dirigenza rossoblù a investire la somma richiesta per il riscatto. Il rendimento altalenante, forse anche a causa di qualche infortunio, ha portato il Bologna a rivedere i propri piani.

Questa decisione apre ora un nuovo scenario per il futuro di Pobega. Il centrocampista tornerà alla base Milan, ma la sua permanenza in rossonero non è affatto scontata. Con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina milanista e la necessità di sfoltire la rosa, Pobega potrebbe essere nuovamente inserito nella lista dei partenti. Il Milan, dal canto suo, potrebbe cercare una nuova destinazione per il giocatore, magari un altro prestito che ne garantisca il minutaggio necessario per crescere ulteriormente, oppure una cessione a titolo definitivo ma a cifre inferiori rispetto a quelle richieste al Bologna.

Il mercato è in fermento e le prossime settimane saranno cruciali per definire il destino di Pobega, che resta un giocatore di proprietà del Milan, ma con un futuro ancora da scrivere lontano da San Siro.