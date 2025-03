Calciomercato Milan, Bianchin conferma tutto: il terzino andrà via a giugno

Calciomercato Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha confermato come le strade tra i rossoneri ed Emerso Royal si separeranno a giugno

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, ha dato questo importante aggiornamento di calciomercato Milan:

PAROLE – «Per Emerson la carriera al Milan è finita. Sa bene che un posto per lui nel Milan non c’è. Molto difficile che qualcuno lo compri. Molto più probabile che arrivi una proposta in prestito. A oggi questa sembra la strada: fare un anno altrove, magari in Brasile o Turchia».