Calciomercato Milan, Bianchin spaventa i tifosi rossoneri! Sul top player l’ha detto veramente

Calciomercato Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha analizzato il futuro di Mike Maignan: permanenza non scontata

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, ha parlato così del futuro di Mike Maignan, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Maignan ha un solo anno di contratto e, in caso di offerta seria, può partire. Occhio all’Arabia, occhio al Psg se Donnarumma andrà via, occhio soprattutto al Chelsea. Il Milan, in teoria, controlla la situazione: aveva un principio di accordo per il rinnovo».