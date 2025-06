Calciomercato Milan, sondaggio con Tare: nel mirino l’esubero rossonero, due nodi da sciogliere

Calciomercato Milan, il Besiktas ha effettuato un primo sondaggio con Tare per Noah Okafor, di rientro dopo il prestito al Napoli

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato fornite da Tuttosport, il Besiktas avrebbe manifestato un concreto interesse per Noah Okafor, attaccante attualmente di proprietà del calciomercato Milan. La notizia, che circola insistentemente negli ambienti calcistici, vede il club turco sondare il terreno per l’acquisizione del giovane svizzero, il cui futuro al Milan sembra essere oggetto di valutazione in vista della prossima stagione.

La situazione di Okafor è complessa e presenta due nodi principali che il Besiktas e il Milan dovranno sciogliere per arrivare a un’eventuale intesa. Il primo riguarda la formula del trasferimento. Il Milan, infatti, pare orientato verso una cessione a titolo definitivo o, in alternativa, un prestito con obbligo di riscatto. Questa posizione del club rossonero è comprensibile, volendo monetizzare l’investimento fatto o comunque garantirsi una prospettiva di guadagno futura, piuttosto che un semplice prestito secco che non risolverebbe la questione della sua permanenza a lungo termine. Il Besiktas, dal canto suo, potrebbe preferire formule meno onerose inizialmente, magari un prestito con diritto di riscatto, ma la volontà del Milan sembra chiara: ottenere certezze economiche.

Il secondo e non meno importante nodo è rappresentato dalla volontà dello stesso Noah Okafor. L’attaccante svizzero, infatti, dovrà esprimere il suo gradimento per la destinazione turca. Accettare un trasferimento in Süper Lig significherebbe per lui cambiare campionato, cultura e ambiente calcistico. Dopo l’esperienza in Serie A con il Milan, e prima ancora in Bundesliga austriaca con il Salisburgo, Okafor si troverebbe di fronte a una nuova sfida. La sua decisione sarà cruciale, poiché un giocatore non pienamente convinto della destinazione potrebbe non rendere al meglio delle sue potenzialità. Il Besiktas dovrà essere in grado di presentargli un progetto sportivo convincente, magari prospettandogli un ruolo di primo piano e la possibilità di giocare con continuità, aspetti che potrebbero attirare un giovane talento in cerca di spazio.

Il Milan, dal canto suo, sta valutando attentamente le strategie per il reparto offensivo. L’eventuale partenza di Okafor aprirebbe scenari interessanti per il mercato in entrata, liberando risorse economiche e un posto nella rosa. Non è escluso che il club rossonero stia già sondando altri profili per rinforzare l’attacco, in base alle direttive tecniche e alle esigenze tattiche dell’allenatore.

In definitiva, il sondaggio del Besiktas per Noah Okafor rappresenta un’interessante mossa sul mercato. La riuscita dell’operazione dipenderà dalla capacità dei due club di trovare un accordo sulla formula del trasferimento e, soprattutto, dalla volontà del giocatore di abbracciare la causa del club turco. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Okafor vestirà la maglia del Besiktas o se il suo futuro sarà ancora legato ad altri scenari.