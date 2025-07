Calciomercato Milan, rivelazione a sorpresa sul futuro di Bennacer: sta succedendo proprio in queste ore. Le ultimissime notizie

Il futuro di Ismaël Bennacer al Milan è tornato al centro delle discussioni di mercato, nonostante il forte legame con il club rossonero. Secondo quanto riportato da Andrea Bianchin, giornalista esperto di mercato, il Marsiglia, che aveva Bennacer in prestito nella scorsa stagione, non ha esercitato il diritto di riscatto per il centrocampista algerino. Una decisione che ha sorpreso molti, considerando l’ottima stagione disputata dal giocatore in Ligue 1.

Tuttavia, la storia tra Bennacer e il Marsiglia potrebbe non essere ancora finita. Bianchin rivela infatti che il club francese ha provato a riaccaparrarsi il giocatore, proponendo al Milan un nuovo prestito. Un’offerta che, al momento, sembra poco percorribile per il Milan, intenzionato a monetizzare l’eventuale cessione del centrocampista o a reintegrarlo pienamente nei propri piani.

L’interesse per Bennacer non si limita però al solo Marsiglia. Diversi altri club europei si sono informati sulla situazione del giocatore, sondando la disponibilità del Milan a cederlo e le condizioni economiche di un’eventuale trattativa. Il valore del cartellino di Bennacer, anche alla luce delle sue prestazioni, si attesta su cifre importanti, e il Milan non sembra intenzionato a svenderlo.

Per il Milan, la situazione di Bennacer rappresenta un bivio. Da un lato, c’è la possibilità di reintegrare un giocatore di qualità nel proprio centrocampo, specie se non si concretizzeranno uscite importanti nel reparto. Dall’altro, una sua cessione a titolo definitivo, a fronte di un’offerta congrua, potrebbe garantire liquidità da reinvestire sul mercato per rinforzare altre aree della squadra. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove giocherà Bennacer nella prossima stagione, ma è chiaro che il Milan terrà duro sulle sue valutazioni.